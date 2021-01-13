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В Индии собака "благословляет" верующих перед храмом. Видео

Фото из открытых источников

По словам местных, собака почти ежедневно приходит в храм

В городе Мумбаи бездомный пес ежедневно "благословляет" посетителей храма Сиддхи Винаяк. Об этом рассказал один из очевидцев.

В частности, пес сидит на каменном постаменте возле храма и подает лапу проходящим мимо людям.

По словам местных, собака почти ежедневно приходит в храм. Некоторые посетители подставляют голову и иногда даже целуют животное.

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Напомним, недавно в России вспыхнул скандал вокруг рождественского представления в цирке Ижевска (Удмуртия), в котором использовали животных в накидках с нацистской символикой. Согласно сообщению, праздник для детей из воскресных школ Удмуртии организовала Ижевская и Удмуртская епархия РПЦ. После того, как фото были распространены в социальных сетях, скандал приобрел массовый характер.

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