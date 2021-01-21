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В Хмельницкой области создали рекордный "поезд" из санок. Видео

"Поезд" из 25 санок Скриншот youtube

Жители одного из сел создали "поезд" из 25 санок

Жители села Летава, что в Хмельницкой области, создали рекордный "поезд" из санок. Об этом сообщает ХМ-инсайд.

Согласно сообщается, "поезд" собрали с 25 "вагончиков", пристроили к автомобильному "локомотива" и осторожно двинулись по заснеженным сельским дорогам.

Местные уверяют, что такое количество санок в одной цепочке еще не предел.

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