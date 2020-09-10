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Шмыгалю в Херсоне подарили самый большой арбуз сезона. С QR-кодом

Премьер-министр Денис Шмыгаль с рабочим визитом в Херсонской области Facebook / Кабинет министров

Вес самого большого арбуза сезона составил 27,7 кг

Во время рабочего визита главы правительства в Херсонскую область премьер-министру Денису Шмыгалю подарили самый большой арбуз сезона, который весит 27,7 кг. Об этом сообщает "Укринформ".

"Я хотел бы вручить премьер-министру признак нашего региона, который выращен на полях Херсонской области – самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - отметил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев во время совместной пресс-конференции.

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Напомним, ранее для херсонских арбузов в рамках туристско-контентного проекта "TripMustGoOn" создали наклейки с QR-кодами. Таким образом, арбуз стал "зеленым полосатым послом региона". Жители других областей могут со своего смартфона "перепрыгнуть" в Херсонскую область и узнать о туристических локациях.

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