Шмыгалю в Херсоне подарили самый большой арбуз сезона. С QR-кодом

Вес самого большого арбуза сезона составил 27,7 кг

"Я хотел бы вручить премьер-министру признак нашего региона, который выращен на полях Херсонской области – самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - отметил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев во время совместной пресс-конференции.

Денису Шмыгалю в Херсонской области подарили 27-килограммовый арбуз Фото: Укринформ Денису Шмыгалю в Херсонской области подарили 27-килограммовый арбуз Фото: Укринформ

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Напомним, ранее для херсонских арбузов в рамках туристско-контентного проекта "TripMustGoOn" создали наклейки с QR-кодами. Таким образом, арбуз стал "зеленым полосатым послом региона". Жители других областей могут со своего смартфона "перепрыгнуть" в Херсонскую область и узнать о туристических локациях.