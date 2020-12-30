В Харькове депутатов горсовета забросали фальшивыми долларами. Видео

В Харькове мужчина забросал депутатов фальшивыми долларами Фото из открытых источников

Инцидент произошел во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет города на 2020 и 2021 годы

В среду, 30 декабря, в ходе внеочередной сессии Харьковского городского совета в зал заседаний зашел молодой человек с сувенирными пистолетами для купюр и выпустил из них "доллары". Об этом сообщает местное издание "Depo.Харьков".

В частности, неизвестный молодой человек прошел по рядам в зале заседаний и "забросал" депутатов мэрии фальшивыми купюрами.

В свою очередь, секретарь мэрии, и. о. мэра Игорь Терехов, председательствующий на сессии, обратился в полицию с просьбой вывести молодого человека из зала.

"Выведите молодого человека. А где полиция? Пригласите! Выведите его и составьте административный протокол, а затем заставьте его убрать. Мы город убираем, а он мусорит непонятно чем, бумажки какие - то раскидал", - сказал Терехов.

К тому же в издании отметили, что мужчина зашел в зал во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет города на 2020 и 2021 годы.

Фрагменты заседания Харьковского горсовета публикует Telegram-канал "Харьков NOW".

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