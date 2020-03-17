live
Новости » Курьезы Читати новину українською

В Грузии освящают улицы Тбилиси для защиты от коронавирус. Видео

Фото из открытых источников

Таким образом они решили попросить Бога о защите от пандемии коронавирус

В Грузии священники освятили главные улицы столицы Тбилиси святой водой, чтобы предотвратить коронавірусній инфекции COVID-19. Об этом пишет "Радио Свобода"

В частности, таким образом они решили попросить Бога о защите от пандемии коронавирус. В Грузии 34 случая заболеваний на эту инфекцию.

Один пациент выздоровел и более 1000 человек находятся в карантине. 

Напомним, по состоянию на сегодня в мире инфицировано коронавирусом 182 407 человек, умерло - 7 154 человек, выздоровели - 79 433 человек. 

Кроме того, власти многих стран объявили карантин, а некоторые государства ввели даже чрезвычайное положение в связи’связи с эпидемией. 

 

 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пятеро больных коронавирусом в Украине, срочное обращение Зеленского и отмена Евровидения: Главное за 16 марта Петр Порошенко прибыл в ГБР НАБУ начало уголовное производство относительно политических преследований Порошенко, - адвокат Порошенко под подозрением: Почему экс-президент играет в прятки с ГБР и в чем его обвиняют
Loading...

программы канала ZIK

Срочно: Внеочередное заседание Верховной Рады | 17.03.20
Метро Киева, Харькова и Днепра прекращает работу. Внеочередное заседание ВРУ | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Строгий режим или чрезвычайное положение в Украине? Что будет с валютой? | Ток-шоу
Обращение Зеленськогою. Чрезвычайное положение в Украине | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу