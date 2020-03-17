В Грузии освящают улицы Тбилиси для защиты от коронавирус. Видео

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Таким образом они решили попросить Бога о защите от пандемии коронавирус

В Грузии священники освятили главные улицы столицы Тбилиси святой водой, чтобы предотвратить коронавірусній инфекции COVID-19. Об этом пишет "Радио Свобода".

В частности, таким образом они решили попросить Бога о защите от пандемии коронавирус. В Грузии 34 случая заболеваний на эту инфекцию.

Один пациент выздоровел и более 1000 человек находятся в карантине.

Напомним, по состоянию на сегодня в мире инфицировано коронавирусом 182 407 человек, умерло - 7 154 человек, выздоровели - 79 433 человек.

Кроме того, власти многих стран объявили карантин, а некоторые государства ввели даже чрезвычайное положение в связи’связи с эпидемией.