В Германии задержали дедушку, который с помощью перцового баллончика "держал социальную дистанцию"

Согласно сообщению, пожилой мужчина сперва опрыскал из баллончика бегунов, а затем супружескую пару, которая проезжала мимо на велосипедах.

Несмотря на слезотечение, велосипедисты смогли без травм остановиться и вызвать полицию. Патруль правоохранителей задержал нападавшего. Тот пояснил, что не знал, как иначе удержать прохожих на расстоянии в 1,5 метра, которые рекомендуют для "социального дистанцирования".

Полиция открыла уголовное дело из-за вмешательства в дорожное движение и нанесения телесных повреждений. Кем были бегуны, на который мужчина распилил перцовый баллончик, ㅡ неизвестно. Сейчас правоохранители ищут возможных свидетелей.

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Ранее сообщалось, что в автобусе близ Манчестера (Великобритания) заметили мужчину, который вместо того, чтобы воспользоваться защитной маской во время поездки, обмотал шею и частично голову живой змеей.