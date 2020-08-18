В Германии в знак протеста команды сыграли в футбол голышом

Организатором игры выступил режиссер Геррит Старчевский

Матч голышом в Германии Фото: DW

16 августа в Рурской области Германии прошёл необычный футбольный матч, на котором игроки сыграли голыми, чтобы выразить протест против коммерциализации профессионального спорта. Об этом пишет DW.

Организатором игры выступил режиссер Геррит Старчевский. По его словам, голые тела символизируют естественность и аутентичность - качества, которых нет в современном профессиональном футболе.

Матч голышом в Германии Фото: DW

Матч голышом в Германии Фото: DW

Режисёр подчеркнул, что футбол открыт для всех и каждого. Поэтому он с коллегами выступил за разнообразие на футбольном поле и против навязываемых фальшивых идеалов красоты, а также влияния социальных медиа.

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Напомним, в английской Премьер-лиге вводится новое правило — судьи смогут удалять игроков, которые умышленно кашляют на соперников. Отмечается, что правило распространяется на игроков, которые с близкого расстояния кашляют в лицо судьям или соперникам. В частности, это будет приравнено к неспортивному поведению, такому как удар или словесное оскорбление.