В Германии требуют защитить свинью, которая "обокрала" нудиста
Чтобы спасти животное, создали даже петицию
В Германии пытаются спасти свиноматку Эльзу, которая стала известной после того, как украла у нудиста в Берлине пластиковый пакет с ноутбуком. Об этом сообщает ВВС Украина.
Согласно сообщению, это происшествие произошло на популярном пляже в зеленом районе Берлина Грюневальд, а фото инцидента стали вирусными и моментально облетели интернет. Тогда Эльзе и ее двум поросятам удалось сбежать, однако местные власти не исключают, что ее, возможно, уже убили вместе с другими кабанами.
Представители местного лесного хозяйства утверждают, что дикие кабаны у озера Тойфельзее в этом районе перестали бояться людей. Также в лесничестве говорят о необходимости "убрать" свиноматку, поскольку в Грюневальде очень много диких кабанов, которые могут стать агрессивными и заразить людей, в частности, чумой свиней.
Уточняется, что речь идет не о переселении, потому что для этого нужно отгородить территорию забором. Однако представитель лесного хозяйства Марк Франуш заметил, что свиноматку с поросятами не будут отстреливать по крайней мере, пока поросята не станут достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно заботиться о себе.
Как отмечается, в воскресенье в Грюневальде состоялась акция для спасения Эльзы и ее товарищей-кабанов. Также была создана онлайн петиция, которую назвали "Спасите дерзкую, но мирную свинью Тойфельзее!", уже удалось собрать более 9 тысяч подписей.
Организатор петиции Жанин Пастельорс утверждает, что Эльза мирно разделяла свое жизненное пространство с людьми на протяжении многих лет, а инцидент с нудистом показал, что животные не агрессивное.
Напомним, в мае этого года полиция Берлина провела операцию и перекрыла улицу ради стада диких кабанов.