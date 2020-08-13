Под Днепром лисенок вышел к отдыхающим, чтобы раздобыть еду. Видео

Фото из открытых источников

Животное не впервые видят в этих местах

В городе Желтые Воды Днепропетровской области отдыхающие сняли на видео, как голодный лисенок вышел к людям, чтобы попросить еду. Об этом сообщает Днепровская Панорама.

Согласно сообщению, животное бегало из стороны в сторону и подходило близко к людям, выпрашивая еду. Некоторые из отдыхающих угостили лисенка колбасой, взамен рыжая зверушка позировала перед камерами и развлекла детей.

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По словам местных жителей, животное не впервые видят в этих местах. Лисенок уже приучен к тому, что его подкармливают люди. В комментариях к видео один из пользователей рассказал, что делился своими бутербродами с маленькой лисой, когда был на рыбалке, а также заметил, что животное не боялось людей.

Напомним, недавно в Одесской области подтвердили инфицирование сибирской язвой у мужчины, который занимался продажей животных.