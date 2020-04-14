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В Днепре пассажир "зайцем" катался на крыше троллейбуса

Пассажира-экстремала задержать не удалось, ведь он сбежал

Безбилетный пассажир на крыше троллейбуса в Днепре Днепр Оперативный

В Днепре жители города обнаружили пассажира, который решил воспользоваться трамваем без билета, но для этого он "залег" на крыше. Об этом сообщает Днепр оперативный

Согласно сообщению, на проспекте Гагарина жители города заметили необычного пассажира,  который "залег" на крыше троллейбус№16 и таким образом передвигался по городу. 

По словам очевидцев, "заяц" проехал не одну остановку. Они же вызвали полицию, однако задержать пассажира не удалось, поскольку он "спрыгнул" с троллейбуса в районе улицы Абхазской.

Напомним, недавно в Киеве в очереди на почте женщина покусала мужчину

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