В Днепре дворняга преодолевает 6 км, чтобы устроить "концерт" на Центральном мосту. Видео

Дворняга Вовча Фото из открытых источников

Работники зооконтроля уже трижды отлавливали собаку

В Днепре работники зооконтроля уже трижды отлавливали собаку, которая приходит на Центральный мост, чтобы дать "концерт" водителям, которые проезжают там на авто. Соответствующее видео "выступления" опубликовал заместитель городского главы в Днепровском горсовете Михаил Лысенко в своем Facebook.

"Я понимаю все. Но третий раз, эту собаку увозит КП Зооконтроль с одного и того же места. С моста. На этот раз, хозяин оплатит все затраты КП", - написал он.

Как сообщают СМИ, дворняга по кличке Вовча – стерилизована, привита, обладает именной клипсой. Ради "выступления" на мосту собака преодолевает 6 километров. Животное всегда приходит к одному участку моста, ставит лапы на отбойник и начинает громко лаять на проезжающие автомобили.

Зоозащитники не могут с точностью объяснить такое поведение собаки.

"Может быть, ее когда-то там выбросили. Истории таких бездомных животных – вот в чем и печаль, – никто не знает, что с ними случилось", – сказала зоозащитница и добавила, что Вовча на самом деле очень спокойная и ласковая собака и лает только во время "концертов" на мосту.

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Напомним, ранее ученые обнаружили, что собаки, которых используют в аэропорту финской столицы Хельсинки, идентифицируют пациентов с коронавирусом быстрее, чем ПЦР-тесты.