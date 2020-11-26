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В Дании норки, убитые из-за распространения коронавируса, "поднялись из могил"

Фото из открытых источников

Мёртвые норки не несут большой опасности, так как вирус передаётся в основном через живых животных

Норки, убитые в Дании из-за пандемии коронавируса, поднялись из-под земли, так как в их тушках скапливаются газы, которые и выталкивают их наверх. Об этом пишет The Guardian.

"По мере разложения в тушах могут образовываться газы. Это заставляет их немного расширяться. В худшем случае тело выталкивает из земли", — сказал пресс-секретарь датской полиции Томас Кристенсен.

Он уточнил, что песчаная почва в Западной Ютландии слишком лёгкая, поэтому глубины могил не хватило. В результате полиция досыпала их сверху дополнительной почвой.

По словам Кристенсен, мёртвые норки не несут большой опасности, так как вирус передаётся в основном через живых животных.

В свою очередь Министерство окружающей среды Дании назвало этот инцидент "временной проблемой, связанной с процессом разложения". Там рассказали, что территорию будут охранять круглые сутки, пока не появится забор.

Однако, местные жители опасаются, что по поводу возможного загрязнения грунта и источников питьевой воды. Уже два мэра потребовали выкопать и сжечь тела норок.

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Напомним, ранее в Дании уничтожили всех зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 норок. Отмечается, что в Дании коронавирус обнаружили на 284 норковых фермах, при этом еще 25 хозяйств находятся под подозрением.

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