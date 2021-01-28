В Черновцах женщина факелом отогревала двигатель троллейбуса, который заглох. Видео

Водитель отогревала двигатель огнем molbuk.ua

Руководитель Черновицкого троллейбусного управления отметил, что водитель в первую очередь думала о людях

В Черновцах водитель троллейбуса с 30-летним стажем пыталась факелом отогреть двигатель транспортного средства, который заглох во время выполнения рейса. Об этом сообщает "Чернівецькій промінь".

Инцидент произошел во вторник, 26 января. Отмечается, что двигатель троллейбуса "прихватило" морозом, в связи с этим женщина пыталась "починить" транспорт с помощью открытого огня. Это произошло на глазах у пассажиров, которые в то время находились в салоне.

Позже на случай отреагировал руководитель Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк. По его словам, водитель должна была решить проблему другим, безопасным способом.

"Водитель действовала своевольно, способ исправить данную ошибку есть другой. Но для того, чтобы не заставлять пассажиров выходить на улицу и мерзнуть, она применила "народный" быстрый способ разогрева деталей. В первую очередь, водитель думала о людях", - заверил Олексюк.

Позже руководитель добавил, что женщина работает водителем троллейбуса более 30 лет и уверенно знает "слабые" места своего транспорта. Как выяснилось, 294 троллейбус был выпущен в 1989 году, а с начала своей карьеры женщина ни разу надолго с ним не расставалась.

Напомним, ранее в Черновцах пожилая женщина проехалась по городу, прицепившись к лестнице троллейбуса, который курсирует в режиме специальных перевозок.