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В Черкасской области кандидат спаивал избирателей. Видео

Фото из открытых источников

На празднике присутствовали кандидаты от разных партий в разные местные советы области

Кандидат в депутаты сельсовета от Радикальной партии Олега Ляшко в Черкасской области наливал избирателям рюмки водки и раздавал подарки. Об этом сообщила Гражданская сеть Опора.

В частности, 11 октября, в День казака в селе Красная Слобода Черкасского района кандидат Николай Дубина приглашал людей к выпивке и лично наполнял рюмки.

Впоследствии он начал вручать избирателям подарки: самому младшему подарил игрушку, а самому старшему вручил бутылку водки и кольцо колбасы.

Отмечается, что на празднике присутствовали кандидаты от разных партий в различные местные советы области.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что перенос местных выборов, которые запланированы на 25 октября, невозможно, и пока для этого нет никаких оснований. 

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