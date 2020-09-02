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В Британии ищут водителя-нудиста: За работу предлагают 2 тысячи фунтов

Фото из открытых источников

Необычная вакансия появилась на сайте Shift

В Великобритании пара нудистов ищет водителя, который согласится перевезти их вещи в новое помещение, однако работать нужно обнаженным. Об этом пишет The Mirror.

В частности, необычная вакансия появилась на сайте Shift. Наниматель ищет человека, который согласится поработать голышом и поможет паре перебраться в новый дом. За соответствующую работу обещают заплатить 2 тысячи фунтов стерлингов.

Так, от водителя нужно приехать голым, загрузить в автомобиль вещи, перевезти их по другому адресу и, соответственно, выгрузить.

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Напомним, ранее в Рурской области Германии прошел необычный футбольный матч, на котором игроки сыграли голыми, чтобы выразить протест против коммерциализации профессионального спорта. 

Организатором игры выступил режиссер Геррит Старчевский. По его словам, голые тела символизируют естественность и аутентичность - качества, которых нет в современном профессиональном футболе.

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