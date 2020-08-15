В Бразилии в автосалон Hyundai взяли на работу собаку

Новый сотрудник Хюндай Фото из открытых источников

Он работает в торговом зале

В бразильском городе Серра в автосалоне Hyundai появился новый сотрудник – консультант торгового зала по имени Tуссан. Это пес, которого зовут так же, как и популярный компактный кроссовер.

Как сообщили компания в Instagram, собака время от времени прибегала на территорию автосалона, а его сотрудники подкармливали бездомное животное. Все думали, что вскоре пес перестанет появляться, но он приходил каждый день.

Менеджер шоурума решил легитимизировать пребывание животного на территории автосалона и взял его на работу консультантом торгового зала. Псу дали имя Туссан в честь одной из наиболее поулярных моделей компании.

Кроме того, новому сотруднику сделали необходимые прививки, предоставили персональный рабочий пропуск с именем и фотографией, обустроили будку на территории заведения.

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Напомним, недавно стало известно ещё об одном интересном случае с участием животного - кот Палмерстон, который четыре года "работал" мышеловом в Министерстве иностранных дел Великобритании, выходит на пенсию.