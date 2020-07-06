В Бердянске вместе с отдыхающими на море пришёл поплавать поросенок

Местный кабан – постоянный гость на Азовском побережье

Фото из открытых источников

Отдыхающие в Бердянске Запорожской области поделились забавным видео – в Азовском море решило поплавать поросенок.

В сети пишут, что Жора (именно так зовут местную инста-звезду) часто появляется на побережье. Его можно увидеть на Бердянской косе. Он, как и люди, любит плавать в море и загорать на пляже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Запорожье (@its_zp) 5 Июл 2020 в 12:31 PDT

Пользователи в восторге от Жоры: одни пишут, что рядом не хватает Тимона, а кто-то отмечает подруг с комментарием "твой бывший купаться поехал".

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Напомним, во Франции местные жители заметили на берегу реки плюшевую пантеру и вызвали полицию. Правоохранители сообщили, что "задержали" животное и ждут владельца.