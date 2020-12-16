В Бельгии мэрия пригласила в дом престарелых Санта-Клауса: После его визита 75 человек заболели COVID-19

Санта Клаус в защитной маске ТАСС

Положительный результат теста сначала получили 45 человек, а позже стало известно о 75 (14 из них - работники заведения)

В Бельгии в муниципалитете Мол (город Антверпен) произошла вспышка коронавируса в доме для пожилых людей - после визита Санта-Клауса у 75 пенсионеров и работников выявили положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению, сначала у мужчины, который и был в костюме Санты, обнаружили COVID-19, потом начали проверять его контактных лиц, в том числе и пенсионеров. Тогда положительный результат теста дали 45 из них, а позже местная телекомпания сообщила, что их уже 75, 14 из которых - работники заведения.

Мэр муниципалитета Вим Кеерс сказал, что визит "организовали с наилучшими намерениями, но он не удался". Персонал дома для престарелых надеялся, что визит поднимет моральный дух жителей.

Кеерс подчеркнул, что приложил все усилия, чтобы взять вирус под контроль и помочь пенсионерам. Для этого привлекли Красный Крест и губернатора города Антверпен. Сейчас у больных наблюдаются симптомы от легких до умеренных.

Местная власть заверила, что у Санты перед визитом не было никаких симптомов, а во время мероприятия он держался на расстоянии от пенсионеров и был в маске, как и сами постояльцы дома.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Ирландии позволило Санта-Клаусу путешествовать по стране во время карантина без отбывания двухнедельной самоизоляции. Однако, людям нужно будет держаться от Санта-Клауса на расстоянии не менее 2 метров на всех этапах встречи с ним.