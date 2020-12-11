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В Австрии депутат в прямом эфире обнаружил "коронавирус" у кока-колы. Видео

Фото из открытых источников

Таким образом парламентарий хотел показать нецелесообразность массового тестирования

В Австрии Михаэль Шнедлиц прямо во время заседания парламента показал "неточность" тестов на коронавирус, взяв "биоматериал" у кока-колы. Соответствующее видео обнародовал Youtube-канал FPÖ TV.

Во время своего выступления за трибуной парламента депутат погрузил систему для выявления COVID-19 в стакан с напитком, и через несколько минут тест показал положительный результат.

По словам политика, это якобы доказывает бесполезность проведения массового тестирования на коронавирус, ведь это показал простой эксперимент.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не планирует проводить массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19. По его словам, в Украине планируют увеличивать количество тестов.

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Ранее сообщалось, что статистика по заболеваемости коронавирусом показывает: болезнь никуда не уходит, она до сих пор наступает и проникает в новые дома. О том, где и как правильно сдавать тест на коронавирус, читайте в нашем материале.

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