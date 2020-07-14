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Видео дня: В Австралии министр оконфузился с маской

Министр Австралии Фото из открытых источников

Сначала министр надел маску на глаза, потом у него получилось сделать это правильно, но криво

Министру здравоохранения Австралии Грегу Ханту не удалось надеть медицинскую маску с первой попытки в эфире телеканала. Соответствующий ролик опубликовало издание 7NEWS Australia.

Министр в эфире телеканала 7news призвал граждан носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

В качестве примера он решил сам надеть маску. Первый раз он надел маску, закрыв ею глаза. Затем у него не получилось зацепить за уши петли маски, после этого министр надел маску криво.

Житель города Пимпри-Чинчвад на западе Индии приобрел золотую маску, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

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