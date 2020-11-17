В девяти местах Нидерландов обнаружили письма с неизвестным порошком
От писем никто не пострадал
В Нидерландах в девяти местах страны - в гостиницах и офисах - обнаружили письма с неизвестным порошком. Об этом сообщает NOS.
"Письма с порошком обнаружили по меньшей мере в девяти местах страны, сообщает полиция. В частности, речь идет о двух отелях и двух офисах в Амстердаме и больнице в Роттердаме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, от таких писем никто не пострадал. Пока непонятно, что именно было в конвертах.
После находки все получатели сразу вызвали правоохранителей. Сейчас идет следствие.
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