В девяти местах Нидерландов обнаружили письма с неизвестным порошком

От писем никто не пострадал

"Письма с порошком обнаружили по меньшей мере в девяти местах страны, сообщает полиция. В частности, речь идет о двух отелях и двух офисах в Амстердаме и больнице в Роттердаме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от таких писем никто не пострадал. Пока непонятно, что именно было в конвертах.

После находки все получатели сразу вызвали правоохранителей. Сейчас идет следствие.

Ранее сообщалось, что ученые из Нидерландов случайно сделали удивительное открытие, обследуя пациентов с раком простаты, они обнаружили внутри головы человека скрытый орган, который напоминает набор слюнных желез.