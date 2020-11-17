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В девяти местах Нидерландов обнаружили письма с неизвестным порошком

Фото из открытых источников

От писем никто не пострадал

В Нидерландах в девяти местах страны - в гостиницах и офисах - обнаружили письма с неизвестным порошком. Об этом сообщает NOS.

"Письма с порошком обнаружили по меньшей мере в девяти местах страны, сообщает полиция. В частности, речь идет о двух отелях и двух офисах в Амстердаме и больнице в Роттердаме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от таких писем никто не пострадал. Пока непонятно, что именно было в конвертах.

После находки все получатели сразу вызвали правоохранителей. Сейчас идет следствие.

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Ранее сообщалось, что ученые из Нидерландов случайно сделали удивительное открытие, обследуя пациентов с раком простаты, они обнаружили внутри головы человека скрытый орган, который напоминает набор слюнных желез. 

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