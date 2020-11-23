Усы, лапы и хвост: В Запорожье промышляет необычная “банда”
Местные жители заметили группу котов, которые постоянно держаться вместе
В Запорожье начала промышлять необычная банда. Местные жители заметили группу котов, которые держаться вместе.
Днями их поймал в объектив камеры и выложил снимки в сеть один из пользователей Facebook Евгений Вик.
"Такую компанию на Вырве встретил", - отметил под фото мужчина.
Как видим, усатые-хвостатые держатся вместе и с удовольствием позируют, будто по приказу фотографа, становятся в забавные позы.
Местные жители говорят, что данная “банда” часто гуляет около урочища, люди животных знают, и не забывают подкармливать.
А вот, кстати говоря, еще милые новости о котах, которые есть у нас на сайте:
Кот Уинслоу играет на пианино, чтобы получить еду. Видео
Наглый кот разрушил фигуру из конструктора, которую его хозяин собирал неделю. Фото