Украинский водоканал решил закупить презервативов на 15 тысяч гривен

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Также так подали тендер на закупку парфюмерии и средств гигиены

В Сети опубликовали скриншоты по тендеру "Коломияводоканал" через систему ProZorro на закупку парфюмерии, средств гигиены и презервативов. Информацию опубликовал в своем Facebook местный журналист Евгений Галич.

"Минутка смеха или чудаковатые закупки. Коломияводоканал закупили парфюмерию, средства гигиены и презервативы 1 тыс. штук на сумму 15 тыс. Грн. Я понимаю, что они закупили мыло, но так как они имеют коломыйчан тарифами на воду, то возможно и презервативы", - отметил автор.

Позже, в комментариях, автор указал, что скорее всего это не ошибка.

"Видимо таки презервативы, потому что фирма, которая поставила товар, специализируется на изготовлении рабочей одежды", - посмеялся Евгений Галич.

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Ранее сообщалось, что Бердичевский Дворец культуры им. А. А. Сабельника провел тендер через систему ProZorro на закупку двух полиэтиленовых пакетов с логотипом автомобильной компании BMW. Цена вопроса-8 гривен.