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Украинская теннисистка Свитолина на карантине проводит забавные тренировки

Элина Свитолина Фото из открытых источников

Спортсменка использует шоколадную пасту и конфеты

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит на карантине забавные тренировка с использованием необычного инвентаря. Видео одного из таких тренировок спортсменка опубликовала в своем Instagram

Как видно из видео, украинская теннисистка для выполнения одного из упражнений использует шоколадную пасту и пакетик со сладостями. 

В частности, в комментариях пользователи сети оценили такую идею спортсменки и отметили, что использование шоколадной пасты для спортивных тренировок - это замечательная мотивация. 

Напомним, недавно первая ракетка Украины Элина Свитолина получила свой первый титул после победы в сезоне 2018 года, обойдя в финале турнира в мексиканском Монтеррее спортсменку из Чехии Марию Боузкову.

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