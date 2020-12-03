Украинская певица будет выпускать духи с молоком бегемота

Наталка Карпа Фото из открытых источников

По словам артистки, экстракт молока бегемота считается очень сильным афродизиаком и имеет приятный розовый цвет

Украинская певица Наталка Карпа выпустила собственную линию духов и рассказала, что вдохновилась примером американской дивы Дженнифер Лопес, и на духах она останавливаться не планирует. Об этом она сказала за кулисами одного из телевизионных шоу, передает РБК-Украина.

"Идея возникла еще в тинейджерском возрасте. Мне очень нравился подход Джей Ло. Она умела не только создавать духи, но красиво их подать. Я всегда знала, что стану известной артисткой и создам свою линейку духов. Ну вот, в какой-то момент я поняла, что хватит мечтать - надо действовать", - поделилась Карпа.

На сегодня артистка уже успела выпустить три линейки парфюмерии, среди них - духи и серия ухода за волосами.

"Хочу продолжать экспериментировать. Планирую в своей линейке использовать молоко бегемота. Этот экстракт считается очень сильным афродизиаком. Кстати, молоко имеет очень красивый розовый цвет", - сказала певица.

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Напомним, 22 ноября музыкальная премия "Грэмми" объявила номинантов 2020 года, и альбом саундтреков к фильму Netflix "Евровидение: История огненной саги", в записи которого принимала участие украинская певица Джамала, стал одним из претендентов на заветную награду.