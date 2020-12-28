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Украинка вырастила дома необычные цветные бананы

На вкус плоды розового банана похожи на обычные, единственное отличие, они намного меньше и внутри есть семена

Татьяна Кузьмук Facebook/Татьяна Кузьмук

Запорожанка Татьяна Кузьмук вырастила дома редкое банановое дерево, на котором растут необычные цветные бананы. Фотографии цветных бананов Татьяна опубликовала на своей странице в Facebook.

Отметим, растение не очень распространено в Украине. Высота дерева достигает максимум 1,5-2 м. Женщина подчеркнула, что несмотря на зиму, в ее саду дают плоды цитрусовые деревья и расцветают цветы.

Что касается редкого бананового дерева, то на вкус его плоды похожи на обычные бананы. Единственное отличие, они намного меньше и внутри есть семена.

Татьяна Кузьмук занимается выращиванием экзотических растений уже более 10 лет. Дома она создала зимний сад.

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Напомним, ранее во время матча 19-го тура чемпионата Аргентины "Расинг" - "Индепендьенте", полузащитник "Расинга" Марсело Диас решил перекусить бананом, когда забил победный гол.

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