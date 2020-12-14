Украинец ползком пробирался на Луганщину из РФ, но его заметила "умная" камера

ГНСУ

Мужчина долгое время находился и проживал в России, но решил вернуться обратно

На Луганщине с помощью комплекса видеонаблюдения пограничники обнаружили нарушителя, который пытался незаконно пересечь государственную границу с РФ в Украину. Об этом сообщает прессслужба ГНСУ.

Отмечается, что попытка незаметным незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Рассыпное для мужа оказалась провальной, ведь его заприметил оператор комплекса видеоконтроля.

На место происшествия отправилась группа реагирования от отдела пограничной службы "Троицкое". И пока нарушитель преодолевал противотанковый ров, пограничники уже ожидали его на рокадной дороге, где и задержали путешественника.

Как выяснилось, нарушителем оказался 65-летний местный житель.

Изданию "Украинская правда" спикер ГНСУ Андрей Демченко уточнил, что мужчина долгое время находился и проживал в России, и таким образом решил вернуться назад.

На мужчину пограничники составили админматериалы. Меру наказания ему будет выбирать суд.

По данным ГНСУ, система "интеллектуального границы" сочетает в себе технические, инженерные и фортификационные новации, и дает возможность оперативно реагировать на изменения в обстановке с минимальными затратами ресурсов при максимальном контроле за линией государственной границы.

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Ранее сообщалось, что н а границе с Венгрией украинские пограничники задержали 31-летнего иностранца, который железнодорожными путями направлялся в город Чоп на Закарпатье. Он рассказал правоохранителям, что якобы направлялся в один из островов Микронезии, где родился, но впоследствии с родителями эмигрировал в Швецию.