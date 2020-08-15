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Ученый обнаружил связь между весом чиновников и коррупцией

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Чем крупнее комплекция, тем больше склонность к коррупции, но за исключением Украины

Исследователь из Франции Павел Блаватский выяснил, что от комплекции чиновника зависит его склонность к коррупции. Об этом сообщает BBC.

Как отметил автор исследования, он не имел доступа к медицинских карт, но использовал компьютерное моделирование и по фотографиям определил приблизительную массу 299 министров 15 бывших советских республик в 2017 году. Как выяснилось, индекс массы тела чиновников тесно связан с 5 общепринятыми показателями коррупции.

В наименее подверженных коррупции странах Балтии, а также Грузии индекс массы тела министров оказался самым низким. Самые массовые чиновники оказались в Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане. Впрочем, ученый признал, что исключения все же есть. Это Украина, где много массивных министров, но уровень коррупции в верхах, если верить международным экспертам, относительно низкий.

Однако в масштабной политической коррупции может быть и положительный эффект.

Как иронизирует автор, чем больше весят политики, тем больше подтянуты и здоровы избиратели.

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Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2020 года в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 2 018 человек.

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