У адвоката Трампа во время брифинга потекла краска для волос
Адвокат так разгорячился, что его краска потекла
Личный правозащитник президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, обвиняя политических оппонентов своего подопечного в махинациях во время президентской гонки, настолько разволновался, что по его лицу растеклась краска для волос. Об этом в Twitter сообщает " The Recount"
Во время жаркого брифинг Джулиани заявил, что команда Джо Байдена незаконно скорректировала дату отправки бланков по почте по прямому указанию начальства в лицо самого Байдена и Хиллари Клинтон.
It appears that Rudy Giuliani is sweating through his hair dye. pic.twitter.com/OY3dGL1BtX— The Recount (@therecount) November 19, 2020
Однако предметом пристально внимания американских журналистов стали не слова адвоката действующего президента соединенных Штатов, а растеклась краска для волос на голове разгоряченной юриста.
Ранее сообщалось, что американская социальная сеть Twitter начала выдавать профиль 45 президента США Дональда Трампа по запросу "лузер".