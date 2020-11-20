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У адвоката Трампа во время брифинга потекла краска для волос

Руди Джулиани Фото из открытых источников

Адвокат так разгорячился, что его краска потекла

Личный правозащитник президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, обвиняя политических оппонентов своего подопечного в махинациях во время президентской гонки, настолько разволновался, что по его лицу растеклась краска для волос. Об этом в Twitter сообщает " The Recount"

Во время жаркого брифинг Джулиани заявил, что команда Джо Байдена незаконно скорректировала дату отправки бланков по почте по прямому указанию начальства в лицо самого Байдена и Хиллари Клинтон.

 

Однако предметом пристально внимания американских журналистов стали не слова адвоката действующего президента соединенных Штатов, а растеклась краска для волос на голове разгоряченной юриста.

Новости по теме: Старший сын Трампа Эрик призвал избирателей идти голосовать за его отца через неделю после выборов

Ранее сообщалось, что американская социальная сеть Twitter начала выдавать профиль 45 президента США Дональда Трампа по запросу "лузер"

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