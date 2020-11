У адвоката Трампа во время брифинга потекла краска для волос

Адвокат так разгорячился, что его краска потекла

Личный правозащитник президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, обвиняя политических оппонентов своего подопечного в махинациях во время президентской гонки, настолько разволновался, что по его лицу растеклась краска для волос. Об этом в Twitter сообщает " The Recount"

Во время жаркого брифинг Джулиани заявил, что команда Джо Байдена незаконно скорректировала дату отправки бланков по почте по прямому указанию начальства в лицо самого Байдена и Хиллари Клинтон.

It appears that Rudy Giuliani is sweating through his hair dye. pic.twitter.com/OY3dGL1BtX