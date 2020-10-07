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Тыквенный драм-энд-бейс: Известный украинский диджей сыграл сет на Бессарабском рынке в Киеве

Сет Тапольского на Бессарабском рынке

 Фото из открытых источников

Слушателями сета кроме овощей стали продавцы и посетители рынка

Известный украинский диджей Анатолий Тапольский, более известный, как DJ Tapolsky, сыграл свой сет на Бессарабском рынке в центре Киева. Соответствующее видео часового сета было опубликовано на канале диджея в YouTube.

"Я постараюсь сегодня сыграть помидорно-луково-тыквенный, как подсказывает мне из” зала" бабушка, драм-энд-бейс. Это отличное место, надеюсь, вы получите удовольствие", - сказал Тапольский перед началом выступления.

Диджей устроил себе импровизированную сцену посреди овощей и фруктов, а слушателями стали продавцы и случайные посетители рынка.

Отметим, что DJ Tapolsky является одним из самых известных украинских диджеев с почти 25-летней музыкальной карьерой. Он играет в стиле drum-n-bass с 1996 года, и известен в частности коллаборациями с известными украинскими певцами. В последнее время организует свои выступления и лайв-трансляции из них в интересных локациях Киева — например, яблоневом саду на ВДНХ, доме Либермана, кинотеатре Киевская Русь.

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Ранее сообщалось, что британский музыкант, гитарист группы "Queen", Брайан Мэй сыграл для коалы, которую спасли от лесных пожаров в австралийском штате Квинсленд. 

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