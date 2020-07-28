Twitter заблокировал на 12 часов аккаунт сына Трампа: Он распространил дезинформацию о коронавирусе

Согласно сообщению, на время действия "временного выключения" (так это охарактеризовал спикер Twitter, - ред.) Трамп-младший не сможет публиковать твиты, а также ретвитеть или "лайкать" другие посты. В то же время он сможет иметь доступ к личным сообщениям.

Отмечается, что причиной блокировки стали ссылки на видео в заметке сына американского президента, где содержатся "многочисленные фальсификации и непроверенные заявления о COVID-19 и его лечении".

Кроме того, сам Дональд Трамп обнародовал несколько публикаций со ссылкой на видео в Twitter и Facebook. Их соцсети удалили, но аккаунт президента не блокировали.

"Твиты с этим видео нарушают нашу политику борьбы с дезинформацией о COVID-19. Мы приняли меры в соответствии с нашей политики", - отметил пресс-секретарь Twitter.

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Напомним, в мае текущего года соцсеть Twitter впервые в истории пометила пост президента США Дональда Трампа как недостоверный.

Позже американский лидер обвинил Twitter во вмешательстве в президентскую кампанию после того, как его сообщение обозначили оговоркой о проверке утверждений.

Позже Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране и допустил, что может и совсем закрыть Twitter.

Несколько дней спустя Twitter закрыл сообщение Трампа, в котором он назвал протестующих в Миннесоте "головорезами". Руководство соцсети отметило, что твит нарушил правила Twitter о "прославлении насилия".