Трамп предложил называть коронавирус "кунг-флю"

Дональд Трамп AP Photo

Американский президент отметил, что может придумать 19-20 названий инфекции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил называть коронавирусную инфекцию "кунг-флю" (от китайских боевых искусств кунг-фу и flu - простуда, - ред.), передает Forbes.

Согласно сообщению, вчера, 23 июня, выступая на предвыборном митинге в Финиксе, штат Аризона, американский лидер заявил, что мог бы придумать около 20 других названий для COVID-19, например, "уханьский вирус" или "китайский грипп". А в тот момент, когда Трамп произнес "кунг-флю", собравшиеся на митинге начали бурно аплодировать.

Кроме того, Дональд Трамп заметил, что многие не понимают значение цифры 19 в названии вируса.

Trump once against refers to coronavirus with the racist "Kung Flu" moniker, prompting huge cheers from his Turning Point Action audience. He then expresses confusion about what the "19" in "Covid-19" stands for. pic.twitter.com/jLhWBW91aw — Aaron Rupar (@atrupar) June 23, 2020

Американский лидер не впервые акцентирует внимание на китайском происхождении коронавируса. Такую же речь он произносил 20 июня на митинге своих сторонников в Талсе, штат Оклахома.

Отмечается, что многие посчитали данные слова президента проявлением расизма, в то время как пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что не считает фразу президента о "кунг-флю" оскорбительной.

Напомним, ранее появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа хочет создать организацию, подобную ВОЗ, которая будет бороться с инфекционными заболеваниями.