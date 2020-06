Трамп предложил называть коронавирус "кунг-флю"

Американский президент отметил, что может придумать 19-20 названий инфекции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил называть коронавирусную инфекцию "кунг-флю" (от китайских боевых искусств кунг-фу и flu - простуда, - ред.), передает Forbes.

Согласно сообщению, вчера, 23 июня, выступая на предвыборном митинге в Финиксе, штат Аризона, американский лидер заявил, что мог бы придумать около 20 других названий для COVID-19, например, "уханьский вирус" или "китайский грипп". А в тот момент, когда Трамп произнес "кунг-флю", собравшиеся на митинге начали бурно аплодировать.

Кроме того, Дональд Трамп заметил, что многие не понимают значение цифры 19 в названии вируса.

Trump once against refers to coronavirus with the racist "Kung Flu" moniker, prompting huge cheers from his Turning Point Action audience. He then expresses confusion about what the "19" in "Covid-19" stands for. pic.twitter.com/jLhWBW91aw