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Трамп предложил называть коронавирус "кунг-флю"

Дональд Трамп AP Photo

Американский президент отметил, что может придумать 19-20 названий инфекции

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил называть коронавирусную инфекцию "кунг-флю" (от китайских боевых искусств кунг-фу и flu - простуда, - ред.), передает Forbes

Согласно сообщению, вчера, 23 июня, выступая на предвыборном митинге в Финиксе, штат Аризона, американский лидер заявил, что мог бы придумать около 20 других названий для COVID-19, например, "уханьский вирус" или "китайский грипп". А в тот момент, когда Трамп произнес "кунг-флю", собравшиеся на митинге начали бурно аплодировать.

Кроме того, Дональд Трамп заметил, что многие не понимают значение цифры 19 в названии вируса.

Американский лидер не впервые акцентирует внимание на китайском происхождении коронавируса. Такую же речь он произносил 20 июня на митинге своих сторонников в Талсе, штат Оклахома.

Отмечается, что многие посчитали данные слова президента проявлением расизма, в то время как пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что не считает фразу президента о "кунг-флю" оскорбительной.

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Напомним, ранее появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа хочет создать организацию, подобную ВОЗ, которая будет бороться с инфекционными заболеваниями.

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