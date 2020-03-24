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Трамп "испугался" врача с температурой. Видео

politico.com

Врач добавила, что она сделала тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат

Президент США Дональд Трамп поспешно отошел от доктора Деборы Брикс, которая заявила, что у нее температура. Курьезный инцидент произошел на трибуне Белого дома во время выступления медика, пишет MSNBC.

Брикс, выступая, объяснила, почему не присутствовала на брифинге рабочей группы по коронавирус в выходные дни. Врач сказала, что у нее была температура.

После слов женщины о недомогание Трамп шутку быстро отошел от нее.

Дебора Брикс добавила, что она сделала тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат. После этих слов Трамп, улыбаясь, снова приблизился к ней.

"Спасибо, что сказали", - сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее издание "The New Yorker" висміяло отношение Трампа к коронавирус.

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