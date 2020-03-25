live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Священник из Италии проводил службу онлайн и случайно "украсил" трансляцию фильтрами. Видео

Мужчина примерил сразу несколько масок

Священник не выключил фильтры Фото из открытых источников

Священник из Италии в условиях строгого карантина, введенного в стране, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, решил провести службу онлайн, но не выключил фильтры в трансляции. Соответствующим видео сразу начали делиться пользователи в социальных сетях

Как отмечается, священник решил поддержать всех верующих в этот непростое для Италии и всего мира время, но во время трансляции забыл отключить фильтры, которые накладывались на его лицо. 

Таким образом сначала в кадре на лице служителя церкви появляется космический шлем, после чего мужчина "качает гантели", но это еще не все. Впоследствии на голове священника возникает золотой обруч, а тогда он примеряет черные очки и шляпу.

Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандес распорядился ввести в стране более строгие ограничения в рамках карантина из-за коронавируса, но освободил от них зубную фею.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Расторгнуть договор аренды – главное право владельца земли Рабинович: Карантин прикрывает продажу украинской земли Новые подозрения на коронавирус в Украине, четверо временных министров и экономический кризис в Эстонии: Актуальное на утро 11 марта Зеленский: Земельная и медицинская реформы будут завершены
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Пальчевский. Инфицирование в Ирпене. Чрезвычайное положение | Детали дня | 24.03.20
Владимир Кацман в эфире телеканала ZIK, 25.03.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Внеочередное заседание ВРУ. Бюджет Украины | Ток-шоу
Борислав Розенблат И HARD из Влащенко И 23.03.2020
Владимир Кацман в эфире телеканала ZIK, 24.03.20