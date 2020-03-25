Священник из Италии проводил службу онлайн и случайно "украсил" трансляцию фильтрами. Видео

Мужчина примерил сразу несколько масок

Священник не выключил фильтры Фото из открытых источников

Священник из Италии в условиях строгого карантина, введенного в стране, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, решил провести службу онлайн, но не выключил фильтры в трансляции. Соответствующим видео сразу начали делиться пользователи в социальных сетях.

Как отмечается, священник решил поддержать всех верующих в этот непростое для Италии и всего мира время, но во время трансляции забыл отключить фильтры, которые накладывались на его лицо.

Таким образом сначала в кадре на лице служителя церкви появляется космический шлем, после чего мужчина "качает гантели", но это еще не все. Впоследствии на голове священника возникает золотой обруч, а тогда он примеряет черные очки и шляпу.

Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандес распорядился ввести в стране более строгие ограничения в рамках карантина из-за коронавируса, но освободил от них зубную фею.