Суд в Перу назвал Сороса, Гейтса и Рокфеллера "создателями" пандемии коронавируса

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс EPA-EFE

В документе сказано, что пандемию создали "авторы нового мирового порядка"

Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса, а также некоторых членов семьи миллиардеров Рокфеллеров в "создании" пандемии коронавируса. Об этом пишет Pasión por el Derecho со ссылкой на постановление суда.

В документе сказано, что пандемию создали "авторы нового мирового порядка" и "доминирующие над миром криминальные элиты".

"Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", кроме как ее создатели из числа (авторов, - ред.) нового мирового порядка, таких, как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие…" - прописано в постановлении судей Тито Гальегоса, Луиса Легия и Тони Чангарая от 21 декабря 2020 года.

По информации издания RPP Noticias, государственное ведомство, отвечающее за контроль над судебной властью в Перу (ОСМА), уже занялось расследованием против судей.

Как известно, Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине миллиардера и бывшего главы Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине.