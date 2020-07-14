Студенту из-за локдауна пришлось 48 дней ехать на велосипеде из Шотландии домой в Грецию

Велопутешествие Фото из открытых источников

Каждый день он преодолевал на велосипеде до 100 километров

20-летний студент через карантин проехал на велосипеде около 3,5 тыс. километров, чтобы вернуться из Шотландии домой — в Грецию, сообщает CNN.

Отмечается, что студент университета Абердина Клеон Пападимитру застрял в Шотландии после того, как страна ввела карантин из-за пандемии коронавируса и закрыла свои границы. В частности, в марте он забронировал три рейса, чтобы вернуться в Афины, но их все отменили.

Тогда Пападимитру начал изучать возможность вернуться домой на велосипеде. Вскоре он приобрел необходимые для этого вещи и известил о своих планах родителей. Те установили приложение, благодаря которому могли отслеживать его перемещения. 10 мая, взяв с собой консервированные сардины, арахисовое масло, хлеб, спальный мешок, палатка и велосипеды, грек начал свое путешествие домой.

Ежедневно Пападимитру проезжал около 100 км, пересекая сначала Англию, а потом попав в Нидерланды. Несколько дней ушло на дорогу Германией, далее проехал через Австрию с восточного побережья Италии, откуда на лодке добрался до греческого порта Патры. Оттуда — на велосипеде до своего района Афин.

По словам студента, на протяжении всей поездки он ночевал в полях и лесах. При этом иногда он связывался с друзьями или знакомыми, которые предлагали ночлег и душ. 27 июня, через 48 дней с начала путешествия, Пападімітру вернулся домой, где его встретили родные вместе с десятками друзей, а также совершенно незнакомые люди, которые отслеживали его передвижения, чтобы поздравить.

"Я думаю, что я стал лучше, я более уверен в себе, я уверен в своих силах.Если бы я не знал, что сделаю такую поездку, и вы спросили бы меня сейчас, могу ли я это сделать, я бы сказал, что нет", — сказал Пападімітру.

Напомним, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, через запрет на в’въезд в ЕС гражданам третьих стран.