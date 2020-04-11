Спортивный комментатор BBC на карантине начал снимать и комментировать жизнь собственных собак: Что из этого вышло

Британский спортивный комментатор BBC Эндрю Коттер со своими лабрадорами - Олив и Мейбл Фото из Twitter Andrew Cotter

Конечно же, видео стали вирусными и собирают множество просмотров

Из-за пандемии по всему миру отменили спортивные мероприятия, во многих странах помимо этого объявили карантин для всех жителей. Люди сидят по домам и просто умирают от скуки. Но это вовсе не о британском спортивном комментаторе BBC Эндрю Коттере.

Мужчина продолжает заниматься любимым делом, не нарушая при этом "карантинные" ограничения. Правда, теперь его главные спортивные события - повседневные соревнования двух азартных лабрадоров - Олив и Мэйбл.

Коттер снимает своих собак на видео и комментирует все как на самом настоящем матче.

Вот, к примеру, Олив и Мэйбл сражаются за резиновую косточку. В этом соревновании победила более терпеливая и хитрая Мэйбл. Собака выждала и завладела добычей в самый последний момент.

Some sports are slower. More about the strategy. pic.twitter.com/JMBaGJ1tSd — Andrew Cotter (@MrAndrewCotter) April 9, 2020

А вот в соревновании по опустошению мисок первое место заняла Олив. Правда, зрители отметили, что матч провели с нарушениями. Мэйбл получила доступ к своей миске позже соперницы.

Соответствующие видео Коттер выкладывает на своих страничках в соцсетях. Они набирают миллионы просмотров и уже, можно сказать, стали вирусными.

Однако, стоит напомнить, что комментировать "карантинные" будни пришло в голову не только ему. Вот так это делают в Италии.