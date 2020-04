Спортивный комментатор BBC на карантине начал снимать и комментировать жизнь собственных собак: Что из этого вышло

Конечно же, видео стали вирусными и собирают множество просмотров

Из-за пандемии по всему миру отменили спортивные мероприятия, во многих странах помимо этого объявили карантин для всех жителей. Люди сидят по домам и просто умирают от скуки. Но это вовсе не о британском спортивном комментаторе BBC Эндрю Коттере.

Мужчина продолжает заниматься любимым делом, не нарушая при этом "карантинные" ограничения. Правда, теперь его главные спортивные события - повседневные соревнования двух азартных лабрадоров - Олив и Мэйбл.

Коттер снимает своих собак на видео и комментирует все как на самом настоящем матче.

Вот, к примеру, Олив и Мэйбл сражаются за резиновую косточку. В этом соревновании победила более терпеливая и хитрая Мэйбл. Собака выждала и завладела добычей в самый последний момент.

Some sports are slower. More about the strategy. pic.twitter.com/JMBaGJ1tSd