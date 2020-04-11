Спортивный комментатор BBC на карантине начал снимать и комментировать жизнь собственных собак: Что из этого вышло
Конечно же, видео стали вирусными и собирают множество просмотров
Из-за пандемии по всему миру отменили спортивные мероприятия, во многих странах помимо этого объявили карантин для всех жителей. Люди сидят по домам и просто умирают от скуки. Но это вовсе не о британском спортивном комментаторе BBC Эндрю Коттере.
Мужчина продолжает заниматься любимым делом, не нарушая при этом "карантинные" ограничения. Правда, теперь его главные спортивные события - повседневные соревнования двух азартных лабрадоров - Олив и Мэйбл.
Коттер снимает своих собак на видео и комментирует все как на самом настоящем матче.
Вот, к примеру, Олив и Мэйбл сражаются за резиновую косточку. В этом соревновании победила более терпеливая и хитрая Мэйбл. Собака выждала и завладела добычей в самый последний момент.
Some sports are slower. More about the strategy. pic.twitter.com/JMBaGJ1tSd— Andrew Cotter (@MrAndrewCotter) April 9, 2020
А вот в соревновании по опустошению мисок первое место заняла Олив. Правда, зрители отметили, что матч провели с нарушениями. Мэйбл получила доступ к своей миске позже соперницы.
I was bored. pic.twitter.com/bVoC0hyNzC— Andrew Cotter (@MrAndrewCotter) March 27, 2020
Соответствующие видео Коттер выкладывает на своих страничках в соцсетях. Они набирают миллионы просмотров и уже, можно сказать, стали вирусными.
Однако, стоит напомнить, что комментировать "карантинные" будни пришло в голову не только ему. Вот так это делают в Италии.