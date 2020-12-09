Сообразительный кот научился заваривать мятный чай с помощью игрушки. Видео

Фото из открытых источников

С таким успехом вскоре кот заварит не только чай

Рыжий кот, по имени Олли, заставил свою владелицу очень удивиться, ведь научился самостоятельно заваривать чай из кошачьей мяты. Соответствующее видео размещено в TikTok.

Как отмечается, владелица животного довольно долго не могла понять, зачем кот кладет игрушки в миску с водой. Такие случаи случались не раз и не два, то есть Олли делал это целенаправленно. И это оказалось действительно так.

Однажды женщина заметила, что после того, как некоторые игрушки попадали в миску, вода в сосуде становилась желтоватого цвета. Это случалось из-за кошачьей мяты в составе игрушки.

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После этого, владелица Олли сделала предположение, что таким образом кот пытался заварить себе мятный чай.

В комментариях к видео пользователи начали шутить, что игрушку не надо было доставать так рано, ведь она должна настояться не менее трех минут.

Напомним, недавно в Днепре работники зооконтроля уже трижды отлавливали собаку, которая приходит на Центральный мост, чтобы дать "концерт" водителям, которые проезжают там на авто.