"Согреться, как это делают взрослые": В Украине еще один учебник стал поводом для распрей

Ученикам 3-го класса предлагают пить глинтвейн, чтобы согреться Фото из открытых источников

Задание об употреблении алкоголя обнаружили в учебнике "Я исследую мир" для 3-го класса

В учебнике "Я исследую мир" для 3 класса, рекомендованного Министерством образования, нашли задачу об употреблении алкоголя, чтобы "согреться, как это делают взрослые". О задачах из программы "Основы здоровья" сообщил директор киевской школы № 210 Дмитрий Ламза в своем Facebook.



Он распространил фото с заданием из учебника, где детям предлагают ответить, что должен сделать главный герой, мальчик Игорь, на предложение девочки Лизы выпить глинтвейна, чтобы "согреться, как это иногда делают взрослые".



Директор рассказал, что к нему обратились возмущенные родители учеников.



"Звонят ко мне родители учеников 3-го класса с простым вопросом: как объяснить ребенку, что такое глинтвейн? У меня немая пауза... А теперь вопрос: как учитель должен объяснить ребенку, что такое глинтвейн и чего дети его хотели пить?", – отметил Ламза.

Учебник "Я исследую мир" для 3 класса Facebook / Дмитрий Ламза

Фото задания быстро распространилось по соцсетям. Пользователи комментировали, что не могут сформировать ответ на задание, а у многих возникли вопросы и к его оформлению.



"Подскажите логику задания, суть же даже не в глинтвейне. Дети в горах одни? Откуда девочка Лиза знает рецепт напитка? Откуда у Лизы ингредиенты напитка? ... Зачем в 8 лет нашим детям такое обсуждать?",- написала пользователь Светлана Олеговна.



Генеральный директор издательства "Свитич", издавшего учебник, Алексей Андрусич объяснил, что задача имеет целью сформировать у детей негативное отношение к курению и алкоголю.



"В задании выбрали глинтвейн, поскольку дети часто видят его на рождественских ярмарках, а другие алкогольные напитки могут не вызывать соблазна. Задача входит в общий сюжет учебника, где дети путешествуют по Украине. В частности попадают и в живописные Карпаты. И того, кто хоть раз посетил один из популярных отечественных горных курортов, глинтвейн на горе не удивит. Потому что его там продают. Так же как и горячий чай, кофе и еду. Идея "согреться глинтвейном" конечно приходит от взрослых, поэтому задание и уточняет "как иногда это делают взрослые". Нам не хочется о таком говорить. Однако задача школы - предупреждать. И 3-4 класса – это как раз то время, когда говорить уже можно и еще не поздно", - отметил директор издательства.

Ранее сообщалось, что в украинском учебнике по географии за 6 класс заметили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Ею проиллюстрирован раздел "Земля на плане и карте". Учебник был выпущен в 2014 году за государственный счет и рекомендован Министерством образования.