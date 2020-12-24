Собаки Байдена поздравили американцев с Рождеством. Видео
Любимцы избранного президента "пожелали" счастливого Рождества
Домашние любимцы новоизбранного главы США Джо Байдена, немецкие овчарки Чампи и Мейджор, поздравили американцев с Рождеством. Соответствующее видео появилось на их странице в Instagram.
На ролике, который сопровождается рождественской музыкой, одна собака лежит под наряженной рождественской елкой в окружении игрушечных Санта-Клаусов и оленей, а другой активно бегает, догоняя мячик.
При этом в подписи к видео обнародовали такой текст: "Как сказал наш папа Джо Байден: как бы вы не отмечали эти зимние праздники, мы желаем вам счастливого Рождества!".
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Напомним, в конце ноября избран президент США Джо Байден поскользнулся во время игры с собакой и травмировал ногу получив две трещины в костях. Тогда врач политика отметил, что сначала рентгеновский снимок не показал переломов.
Ранее сообщалось, что с рождественским посланием к людям обратился домашний любимец президента Франции Эмманюэля Макрона. Пес попросил забрать домой накануне Рождества всех бездомных животных.