Собаки Байдена поздравили американцев с Рождеством. Видео

Собаки Джо Байдена Фото из открытых источников

Любимцы избранного президента "пожелали" счастливого Рождества

Домашние любимцы новоизбранного главы США Джо Байдена, немецкие овчарки Чампи и Мейджор, поздравили американцев с Рождеством. Соответствующее видео появилось на их странице в Instagram.

На ролике, который сопровождается рождественской музыкой, одна собака лежит под наряженной рождественской елкой в окружении игрушечных Санта-Клаусов и оленей, а другой активно бегает, догоняя мячик.

При этом в подписи к видео обнародовали такой текст: "Как сказал наш папа Джо Байден: как бы вы не отмечали эти зимние праздники, мы желаем вам счастливого Рождества!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Oval Pawffice (@first_dogs_usa)

Напомним, в конце ноября избран президент США Джо Байден поскользнулся во время игры с собакой и травмировал ногу получив две трещины в костях. Тогда врач политика отметил, что сначала рентгеновский снимок не показал переломов.

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Ранее сообщалось, что с рождественским посланием к людям обратился домашний любимец президента Франции Эмманюэля Макрона. Пес попросил забрать домой накануне Рождества всех бездомных животных.