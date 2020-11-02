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Собака в законе: В Мелитополе сняли на видео четвероногого вора велосипедов

В Мелитополе собака пыталась "стащить" велосипед

 Фото из открытых источников

Пес пытался перекусить замок, которым был пристегнут велосипед

В Мелитополе сняли видео на котором, собака пытается перекусить противоугонное средство на велосипеде возле местного АТБ. Его опубликовал один из пользователей YouTube.

На видео видно, как на парковке собаку заинтересовал замок, которым владелец велосипеда прикрепил транспорт к стойке возле супермаркета. Пес пытался стянуть крепления, ища слабые места в защитном устройстве. 

Несмотря на все усилия, "стащить" велосипед животному не удалось.

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Ранее сообщалось, что на ферме в Италии родился экзотический "фисташковый" щенок. Но со временем собака потеряет свою зеленую окраску.

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