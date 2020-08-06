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"Слуги народа" разместили на Закарпатье борды с ошибкой: Теперь доклеивают пропущенную запятую вручную

Представители партии "Слуга народа" на рекламном борде с ошибкой, Закарпатье из соцсетей

Видео с "работой над ошибками" опубликовал народный депутат от этой же партии

На Закарпатье партия "Слуга народа" разместила рекламные борды с ошибкой. Одним из первых промах заметил журналист Виталий Глагола, разместив соответствующее фото в соцсети.

Как видим, в лозунге партии, который размещен на борде, говорится: “С теми кто хочет построить лучшее Закарпатье, Украину!”.

Согласно действующим правилам, перед словом “кто” должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение.

Стоит отметить, что "слуги народа" вскоре поняли свою ошибку и поспешили исправить - сейчас на каждом билборде доклеивают пропущенную запятую.

Видео с "работой над ошибками" опубликовал народный депутат от этой же партии Игорь Кривошеев.

К слову, это далеко не первый конфуз "слуг народа". Вспомнить предыдущие поможет наше видео.

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