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"Скала" и "Трансформеры: Месть павших": Китайская армия в своем ролике использовала кадры из голливудских фильмов

Военная база ВВС США на острове Гуам и кадр из видео китайской армии Фото из открытых источников

И это уже не впервые

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) использовала в своем новом ролике кадры из голливудских фильмов, сообщает CNN.

Как отмечается, накануне НОАК опубликовала в соцсети Weibo (аналог Twitter) ролик о мощи своих Военно-воздушных сил, на котором ракетоносец Xian H-6 уничтожает военную базу, очень похожую на базу ВВС США на острове Гуам.

В частности, в 40-секундном ролике можно увидеть кадры по меньшей мере из фильмов: "Властелин бури", "Скала" и "Трансформеры: Месть павших".

Примечательно, по информации South China Morning Post такое происходит уже не впервые. По словам собеседника издания из рядов китайской армии, много офицеров НОАК являются фанатами голливудских боевиков, а использование кадров из фильмов не нарушает авторских прав, поскольку вставки очень короткие, а сами ролики не предназначены для коммерческого использования.

Впрочем, такие ролики иногда попадают на телевидение КНР. К примеру, в 2011 году армия показывала видео про учения ВВС, в котором использовала кадры из фильма "Лучший стрелок" 1986 года.

Стоит заметить, что после огласки в СМИ НОАК удалила ролик из соцсети.

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