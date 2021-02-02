Шоколадка или смерть: В Житомире мужчина, угрожая продавщице ножом, похитил сладости

Во время инцидента никто не пострадал

В Житомире задержали злоумышленника, который в одном из магазинов города угрожал продавщице ножом и похитил шоколадку. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"Вчера, около 20 часов, инспекторы роты ТОР получили сообщение "Разбой". Продавщица одного из магазинов Житомира сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, похитил шоколадку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, когда патрульные прибыли в магазин, охранник указал на мужчину, у которого правоохранители во время поверхностной проверки обнаружили нож.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства инцидента.

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Напомним, недавно в Житомире провели экскурсию американскому бизнесмену и основателю компании SpaceX и Tesla Илону Маску.