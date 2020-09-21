Серфер с Гавайев потерял свою доску, которая через полгода нашлась за 8 тыс. километров

Согласно сообщению, когда, в 2018 году, Фолтер потерял свою доску, он надеялся на местных рыбаков, которые могли бы выловить ее из залива, но этого не произошло. Лишь через два года мужчина получил сообщение в соцсети, что его доску нашли на острове Сарангани на Филиппинах.

Как выяснилось, рыбаки обнаружили доску в море в августе 2018 года — через шесть месяцев после того, как Фолтер потерял ее. Они продали находку за 40 долларов своему соседу — учителю начальных классов Джованни Бранзуэли.

Facebook / Даг Фолтер

Несмотря на то, что доска дрейфовала несколько месяцев в открытом океане, на ней осталось имя мастера, который ее сделал — Лайл Карлсон. Бранзуэли нашел его в сети и написал об этой ситуации. Карлсон поделился фотографией найденной доски в Instagram и пометил владельца Дага Фолтера тегами.

В конце концов, Бранзуэли и Фолтер нашли и написали друг другу. Фолтер планирует прилететь на Филиппины и забрать свою доску.

Слева - Джованни Бранзуэли из Филиппин (Фото 2020 года), справа - Даг Фолтер со своей доской Facebook / Даг Фолтер

"Она так много значила для меня, потому что все мои достижения связаны с этой доской. Это была первая доска для серфинга на больших волнах, созданная специально для меня", - написал серфер в своем Facebook.

Он добавил, что хочет подарить Бранзуэли доску для начинающих в обмен на свою и научить их "ловить волны" вокруг Сарангани.

Новости по теме: Нацпарк в Таиланде будет возвращать туристам мусор по почте

Ранее сообщалось, что известный американский рэпер, кандидат в президенты США Канье Уэст подарил на День рождения своего коллеги Таухида Эппса, более известного, как 2 Chainz, украинский Sherp вездеход.