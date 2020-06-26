"Сапоги президенту!": На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь, - СМИ

Зеленский 25 июня срочно прибыл на Прикарпатье, в частности в село Ланчин, которое больше всего пострадало от непогоды

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в подтопленную в результате масштабного паводка Ивано-Франковскую область столкнулся с неблагоприятными условиями, в результате чего местный житель снял с себя сапоги ради главы государства. Об этом сообщает Hromadske.

Как отмечается, после того, как вертолет президента сделал несколько кругов вокруг села Ланчин, которое больше всего пострадали от непогоды на Прикарпатье, Владимир Зеленский решил оценить последствия стихийного бедствия на земле. Однако выяснилось, что ему нужна специальная обувь.

"Сапоги! Сапоги!" - кричит один из охранников, - "Сапоги президенту!". Местный мужчина быстро снимает свои отдает, охранник бежит к президенту", - рассказали журналисты издания.

Благодаря этому поступку Зеленский смог осмотреть деревню без риска намочить ноги и испачкать свою обувь.

Вместе с тем, не уточняется, как человек, который выручил президента, сам обошелся без сапог.

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Напомним, вчера вечером, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье, которое пострадало в результате наводнений.

Как известно, в течение последних дней Украину накрыли сильные ливни и наводнения, которые вызвали массовые подтопления жилых домов, сельскохозяйственных угодий, а также повредили дороги и объекты критической инфраструктуры.

Больше всего бед непогода наделала на Прикарпатье. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ситуация в регионе критическая, а затопление превосходит масштаб 2008 года.

По предварительным подсчетам, для ликвидации последствий наводнения лишь Ивано-Франковская область нуждается более 500 миллионов гривен.