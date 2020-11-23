Россиянин прожил 53 года с монетой в носу, потому что "боялся сказать маме"

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Мужчина пришел к врачам, поскольку несколько месяцев не мог дышать правой частью носа

В России прооперировали 59-летнего пациента, который в раннем детстве во время игры запихнул в нос монету, а достать ее смогли только сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Согласно сообщению, мужчина обратился в поликлинику к врачу-оториноларингологу с жалобами на полное отсутствие носового дыхания в правой половине носа в течение нескольких месяцев.

Впоследствии, во время компьютерной томографии, было установлено, что ноздря с правой стороны полностью заблокирована инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, был расположен предмет округлой формы. Кроме этого, у мужчины диагностировали искривление носовой перегородки.

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Лишь после этого пациент вспомнил, как примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос, однако рассказать строгой маме он боялся, а впоследствии и вообще забыл об этом случае.

"За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности - ринолит. Трудности при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии", - рассказала врач-оториноларинголог больницы им. М. П. Кончаловского Татьяна Михайлова.

Как отмечается, мужчине успешно провели эндоскопическую операцию, которая длилась полтора часа. В минувшую пятницу пациента прооперировали, а уже в понедельник выписали.

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