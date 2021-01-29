"Родился в рубашке": В Британии хорек более часа провел в работающей стиралке и выжил

Домашний хорек Бандит, выживший после стирки Фото VETS4PETS / PA

Он получил коллапс легких и ушибы

В Великобритании домашний хорек провел 100 минут в включенной стиральной машинке и чудом уцелел. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, инцидент произошел в английском городе Лидс. Зверюшка случайно залезла в стиралку и провела в ней более полутора часов. Вследствие этого двухлетний хорек по кличке Бандит получил коллапс легких и многочисленные ушибы.

Ветеринары, к которым обратились растерянные хозяева, оценили его шансы на выживание всего в 1%. "Команда тут быстро приступила к работе, чтобы попытаться спасти его жизнь. Смекалка его владельцев ... также помогла нам предотвратить трагедию", - рассказал ветеринарный хирург Дэвид Месси.

По его словам, впервые они получили надежду на выздоровление Бандита, когда тот сделал первые неуверенные шаги после оказания помощи.

Владелица хорька Джеки Редферн отметила, что больше всего боялась не услышать утешительных слов от ветеринаров. Она добавила, что по приезде из больницы брат Бандита Майки пытался окружить его заботой.

Врач ветклиники Месси призвал быть осторожными и внимательными с использованием стиральных и сушильных машинок. Поскольку в холодное время года зверьки ищут тепленькое место, чтобы свернуться калачиком.

Ранее сообщалось, что в Британии белкам будут подкладывать оральные контрацептивы в ореховую пасту. Таким образом планируют контролировать численность животных.