"Родили ребенка от Маска": В США мошеннический банк спермы обманул сотню женщин

Илон Маск в студенческие годы bok daily

Злоумышленник утверждали, что Маск сдал биоматериал, когда учился еще в университете

В Филадельфии банк спермы продавал биоматериал, который якобы принадлежал гендиректору компании SpaceX Илону Маску, таким образом жертвами мошенников стали около 100 женщин. Об этом сообщает bok daily.

Согласно сообщению, сотрудники клиники репродуктологии продавали поддельную сперму Илона Маска, так за один сперматозоид злоумышленники брали примерно 150 тыс. долларов. Спрос на такой "привлекательный" товар был достаточно высоким, ведь за период с 2016 по 2019 год банк спермы обманул около 100 женщин.

Новости по теме: К МКС впервые пристыковались сразу два космических корабля Илона Маска

Как отмечается, жертвам в клинике говорили, что Маск продавал свой биологический материал, когда был студентом Пенсильванского университета, впоследствии его сперму заморозили на долгие годы. Клиентки верили в это и рожали детей.

Сейчас обманутые матери ищут справедливости, ведь отцом их детей оказался не Илон Маск, а ирландский парень, который был лишь помощником в клинике поддельной спермы и согласился предоставить свой биоматериал жертвам.

Новости по теме: Илон Маск назвал предварительные сроки отправки человека на Марс

"Ощущение, что у меня родился ребенок от Илона Маска, было причиной того, что я была счастливой мамой. Теперь у меня есть обида на свою дочь из-за этого человека. Я знаю, что он умер, но он разрушил мою жизнь", - рассказала одна из жертв злоумышленников.

Напомним, в начале мая Илон Маск в шестой раз стал отцом, у него и канадской певицы Граймс (Клэр Буше) родился сын.