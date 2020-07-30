Пусть будут эльфами: Росстат разрешил россиянам идентифицировать себя как фантастических существ

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Пока речь идет только о Всероссийской переписи населения

Россиянам, ощущающим себя эльфами или гоблинами, официально разрешили быть эльфами и гоблинами. Об этом во время беседы с журналистами сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, сообщают "РИА Новости".

Стоит отметить, что это касается только Всероссийской переписи населения.

Так, на вопрос о том, что будут делать с россиянами, которые решат в шутку представиться фантастическим существом, Смелов ответил: "Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну. На 147 миллионов это достаточно мало людей. Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом".

При этом он уточнил, что человек, пусть он даже и эльф, все равно будет учтен в статистике. Поэтому особой роли это не играет.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. В некоторых труднодоступных регионах перепись начнется с октября 2020-го.

Кроме того, любой житель России может прописать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.

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К слову, в Украине перепись населения похоже откладывается.